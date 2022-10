Serie D, pareggio tra Canicattì e Trapani

Prima vittoria stagione del Licata che grazie ad un autogol sbanca Paternò e conquista finalmente i tre punti abbandonando l’ultimo posto in classifica. Sorride anche il Canicattì per un buon punto nel pirotecnico derby con il Trapani terminato 2-2. Un risultato che permette ai biancorossi di mister Bonfatto di salire a quota 7 punti in classifica. Le reti per il Canicattì portano la firma di Conti e Manfrè. Il campionato vede al momento la leadership indiscussa del Catania Calcio che con il 2-1 sulla Mariglianese centra la sesta vittoria su altrettante giornate. Bene anche il Ragusa che si impone 1-4 sul Cittanova. Cade ancora invece la Sancataldese.

Sorridono le due squadre agrigentine impegnate nella sesta giornata del campionato di Serie D, girone I. Prima vittoria stagionale del Licata che, grazie ad un autogol, vince 0-1 a Paternò e abbandona l’ultimo posto in classifica. Buon punto anche per il Canicattì di mister Bonfatto che pareggia 2-2 con il Trapani al termine di un pirotecnico derby siciliano. Le reti per i biancorossi portano la firma di Conti e Manfrè.

SERIE D – 6ª GIORNATA

Castrovillari – Sancataldese 1-0

Acireale – Real Aversa 0-0

Sant’Agata – San Luca 4-1

Cittanova – Ragusa 1-4

Lamezia Terme – Santa Maria Cilento 0-1

Locri – Vibonese 1-5

Paternò – Licata 0-1

Mariglianese – Catania 1-2