Calcio a 5 serie C2, Città di Canicattì C5 batte 4-3 l’Acireale C5

Al pala Mario Mura di Canicattì, alla quarta giornata di campionato della stagione di serie C2 di calcio a 5, il Città di Canicattì vince 4 – 3 contro l’Acireale C5, dopo una gara combattuta e giocata fino all’ultimo secondo contro una della compagini più forti del campionato che sicuramente lotterà per raggiungere le posizioni di vertice in classifica. Decisivi i gol dei biancorossi Casali Marco (x2), Missione Lorenzo e Cani Giuseppe.

Un successo più che meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco e tanta grinta e voglia di vincere per i ragazzi ben guidati da mister Caltagirone e dal suo staff.. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.