Caltanissetta, guida ubriaco e si schianta contro auto in sosta: denunciato 27enne

i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta sono intervenuti in via Fasci Siciliani, dove poco prima una Nissan Qashqai guidata da un nisseno di 27 anni aveva urtato una Fiat Panda regolarmente parcheggiata. A bordo della Nissan si trovavano due ragazze di 25 anni, entrambe trasportate dal personale del 118 all’ospedale Sant’Elia, dove sono state medicate e dimesse con prognosi di 3 giorni. L’autista 27enne è risultato positivo all’alcol test ed è stato deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo.