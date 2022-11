Finanza personale: cresce l’interesse degli investitori italiani per il trading online

Gli investitori italiani sono sempre più interessati al trading online, ovvero alla possibilità di investire in maniera autonoma e quindi senza ricorrere ad un intermediario postale e bancario. Questa novità è molto importante perché sta comportando un cambiamento senza precedenti nel mondo degli investimenti, ridisegnando i “requisiti” di accesso ai mercati finanziari e rendendo queste operazioni molto più interessanti anche per persone che in passato non guardavano a questo settore per la gestione dei propri risparmi.

Il trading online permette infatti, se gestito nella maniera adeguata e utilizzando uno dei broker certificati, di iniziare ad investire anche con importi contenuti. In passato questo non era possibile, in quanto erano necessari dei capitali considerevoli per avere la possibilità di ottenere dei risultati, poiché alle compravendite venivano sempre applicate le commissioni imposte dagli intermediari. Il trading online ha invece la caratteristica di avere delle spese molto contenute e di prevedere un deposito minimo particolarmente accessibile.

Un interesse sempre più giustificato

Il crescente interesse per il trading online appare quindi decisamente giustificato ma per chi si avvicina a questo mondo è molto importante formarsi ed informarsi adeguatamente al fine di acquisire le competenze di base per muovere i primi passi all’interno dei mercati finanziari. Per esempio, leggendo le opinioni affidabili sul trading raccolte da TradingOnline.net, portale specializzato nel settore, è possibile capire il funzionamento degli investimenti digitali e conoscere le strategie migliori per iniziare ad operare con i numerosi asset disponibili. Inoltre, gli esperti di tradingonline.net offrono anche tutti gli strumenti necessari per aiutare gli utenti a scegliere con consapevolezza la piattaforma a cui affidarsi.

I migliori broker certificati offrono infatti dei servizi particolarmente interessanti che giustificano il grande interesse per il trading. Alcuni servizi offerti oggi dalle piattaforme sono:

Analisi tecnica .

. Modalità demo.

Corsi di formazione .

. Funzionalità di gestione.

News di aggiornamento.

Cataloghi ampi .

. Deposito minimo contenuto .

. Livello di sicurezza altissimo.

Quest’ultimo aspetto è forse il più importante: le piattaforme per il trading online certificate, e cioè in possesso di autorizzazioni di enti di vigilanza come ad esempio la CONSOB o il CySec, possiedono lo stesso livello di affidabilità delle banche online. Di conseguenza è molto importante, per chi desidera iniziare ad operare sui mercati finanziari, controllare bene una piattaforma prima di sceglierla e diffidare del cosiddetto trading telefonico. Inoltre consultando una guida specializzata del settore è possibile confrontare anche le funzionalità offerte dalle varie piattaforme.

Le migliori includono servizi di analisi tecnica e lettura dei trend, molto utili per provare ad individuare i momenti più adatti per iniziare ad investire ed entrare in un investimento (ricerca dei famosi punti di ingresso e di uscita). La modalità demo è importante perché permette ai principianti di imparare a conoscere le funzionalità di una piattaforma e di effettuare delle simulazioni di investimento, valutando poi i risultati ottenuti nel corso del tempo (sia nel breve che nel lungo termine).

Funzionalità molto importanti

Alcuni broker presentano tra le loro funzionalità anche dei corsi di formazione molto utili e interessanti. Questi percorsi di approfondimento possono essere tenuti attraverso la lettura di un ebook, guardando delle videolezioni o con una forma che integra queste due modalità. I corsi possono essere rivolti ai principianti, di livello intermedio o avanzato e servono per consentire agli iscritti di apprendere le modalità di investimento e di sviluppare delle competenze anche per quanto concerne la strategia di investimento.

I corsi realizzati dalle migliori piattaforme, a differenza di tanti altri presenti online, sono gratuiti e rivolti esclusivamente agli iscritti ad un broker. Inoltre i broker di riferimento hanno sviluppato nel tempo delle funzionalità sempre più interessanti, come ad esempio: stop loss, take a profit e copy trading. I primi due sono dei parametri che consentono di far scattare una vendita in modo automatico, anche quando un trader non è collegato con la piattaforma, se il valore raggiunge un valore prestabilito sia in positivo che in negativo.

Il copy trading è invece una funzionalità sviluppata negli ultimi anni dal broker eToro (leader del settore) che permette ad un investitore di replicare le operazioni fatte da un altro traders che si è contraddistinto per i risultati ottenuti nel corso del tempo, con importi differenti e conoscendo in anticipo il grado di rischio corso. Infine i broker presentano un deposito minimo ormai sempre più spesso contenuto, anche se questo dato varia tra una piattaforma e l’altra, e così facendo permettono di iniziare ad investire anche con importi decisamente molto contenuti.