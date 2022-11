In possesso di 57 dosi di cocaina, arrestati 2 giovani

Due giovani gelesi di 23 e 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri perché trovati in possesso di 19 grammi di cocaina, suddivisa in 51 dosi, di una piccola quantità di marijuana e di 585 euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio. Gli arresti sono stati convalidati: per il minorenne è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa, mentre per il maggiorenne gli arresti domiciliari.