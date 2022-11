Serie D, il Canicattì perde in casa con la Vibonese

Conclusa la decima giornata del campionato di Serie D, girone I. Il Canicattì di mister Bonfatto cade in casa, all’Esseneto di Agrigento, sconfitta 0-2 dalla Vibonese. Battuta d’arresto, dunque, per i biancorossi dopo la vittoria nel derby con il Licata domenica scorsa. I gialloblù di Pippo Romano, invece, conquistano un buon pari a Lamezia Terme con il risultato di 1-1. Prima battuta d’arresto del Catania che, dopo nove vittorie di fila, non va oltre il pareggio contro il Cittanova. Vittoria larga per la Sancataldese nel derby siciliano con il Ragusa. Il Trapani scenderà in campo invece mercoledi.

SERIE D – 10ª GIORNTATA

Canicattì – Vibonese 0-2

Castrovillari – Santa Maria Cilento 1-1

Acireale – San Luca 1-1

Cittanova – Catania 0-0

Lamezia Terme – Licata 1-1

Paternò – Locri 1-0

Sancataldese – Ragusa 3-0

Sant’Agata – Mariglianese 4-0