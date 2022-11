Grotte, ladri in chiesa: rubato il cellulare al prete

Furto all’interno della chiesa Madre “Santa Venera” a Grotte. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio e non si sono fatti alcuno scrupolo ad agire all’interno del luogo di culto.

Ignoti si sono intrufolati nell’ufficio del parroco, intorno le sei del pomeriggio, e non trovando soldi hanno deciso di rubare il cellulare dell’arciprete. Il telefono era poggiato sulla scrivania.

I malviventi probabilmente hanno effettuato alcuni sopralluoghi in chiesa per capire quale fosse il momento giusto per agire. Indagano i carabinieri della locale stazione.