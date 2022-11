61enne va in Questura per rinnovare passaporto ma viene arrestata per una pena da scontare

Si presenta negli uffici della Questura di Caltanissetta per rinnovare il passaporto ma viene arrestata perché deve scontare una pena di venti giorni di reclusione per una guida in stato di ebbrezza risalente al 2009.

È quanto accaduto due giorni fa ad una 61enne, originaria di Caltanissetta ma da anni residente in Grecia. La donna, incredula e shoccata a tal punto da accusare un malore, è stata portata nel carcere Petrusa di Agrigento.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Samantha Borsellino e Massimiliano Bellini, ha immediatamente presentato istanza con cui si chiedeva al magistrato di Sorveglianza di applicare i domiciliari. Il giudice Federico Romoli, accogliendo la richiesta, ha disposto la scarcerazione della 61enne concedendole la possibilità di scontare la pena presso il domicilio del fratello.