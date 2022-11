Racalmuto, due condanne per lesioni ma non ci fu rapina

Due condanne per lesioni e un’assoluzione “per non aver commesso il fatto” per il reato di rapina. Lo hanno stabilito i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, nel processo a carico di due racalmutesi.

La vicenda scaturisce da una rissa avvenuta all’interno di un esercizio commerciale a Racalmuto.

Si è concluso il primo grado di giudizio in cui i due protagonisti rivestivano il duplice ruolo di imputato-persona offesa. Condanne, dunque, per le lesioni reciproche mentre assoluzione per il reato di rapina. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giovanni Morgante e Giusi Figliola.