Castrofilippo: Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’amministrazione incontra gli studenti del paese.

Castrofilippo. Sono stati i ragazzi che frequentano le terze classi della scuola media di Castrofilippo i protagonisti della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi. Stamattina, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Badalamenti, li ha coinvolti in un dibattito per discutere di questo delicato tema. I ragazzi, si sono dimostrati pronti e sicuri sull’argomento, esprimendo le loro valutazioni affinché questa giornata sia dedicata alla prevenzione ed alla diffusione delle informazioni sulle forme di tutela che offre lo Stato nei confronti delle donne vittime di violenza siano esse fisiche o psicologiche . Al termine dell’incontro, l’amministrazione comunale insieme alle componenti donne dell’associazione “Giubbe Verdi” si è recata presso il monumento contro la violenza sulle donne per deporre delle rose affinché ogni vittima non venga mai dimenticata. “Per contrastare ogni forma di violenza- hanno dichiarato il sindaco Franco Badalamenti e l’assessore Tatiana Pletto- bisogna partire dalle nuove generazioni. Ed è per questo motivo- hanno concluso- che l’amministrazione di Castrofilippo oggi ha voluto dare spazio e confrontarsi con i ragazzi :perché la lotta alla violenza sulle donne inizia già a scuola”