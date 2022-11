Serie D: sconfitta per il Canicattì

Conclusa la 13ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Una domenica agrodolce per le squadre agrigentine. Il Licata vince 2-1 al Dino Liotta contro il Real Aversa e continua a salire in classifica dove attualmente si trova ad una manciata di punti dalla zona playoff. Decisive le reti di Cappello e Rotulo per i gialloblù. Inarrivabile ormai il Catania che sta giocando praticamente un campionato a parte. Cade, invece, il Canicattì che perde 3-1 a Locri. Per i biancorossi inutile la rete nel finale di Bozzanga. La squadra di mister Bonfatto si trova adesso nella zona calda della classifica al quartultimo posto ma con una partita da recuperare.

13ª GIORNATA

Catania – Acireale 1-0

Città Sant’Agata – Castrovillari 3-1

Licata – Real Aversa 2-1

Locri – Canicattì 3-1

Paternò – Cittanova 1-3

Ragusa – Trapani 1-5

San Luca – Santa Maria Cilento 2-2

Mariglianese – Lamezia Terme (rinviata)

Vibonese – Sancataldese 1-1