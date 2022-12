Serie D, Canicattì-Paternò rinviata per mancanza di impianti sportivi disponibili

La gara tra Canicattì e Paternò, in programma domenica 4 dicembre, è stata rinviata per mancanza di impianti disponibili in provincia di Agrigento. Un motivo che ha il sapore di una vera e propria beffa che certifica però lo stato delle strutture sportive nell’agrigentino.

A comunicarlo è la società del Canicattì con una nota: “Non disponendo di un impianto sportivo adeguato a Canicattì e a causa dell’indisponibilità di altri stadi nella provincia di Agrigento omologati per la Serie D, siamo costretti al rinvio della gara Canicattì-Paternò del 04/12/2022, valida per il campionato Nazionale di Serie D e chiedere ancora una volta la disponibilità ai cugini sancataldesi di utilizzare il “Valentino Mazzola” per poter disputare la nostra gara Mercoledì 7 dicembre alle ore 14:30. Altre considerazioni sarebbero fine a sé stesse, se non per prendere atto del degrado degli impianti sportivi nella provincia di Agrigento e della persistente assenza del Comune di Canicattì”.