Culturismo-L’atleta Magazzù Emanuele, seguito dal suo coach Angelo Sanfilippo approdano nel mondo dei professionisti

Si conclude l’anno agonistico con il miglior risultato auspicabile per un atleta amatoriale, che ha visto l’atleta Emanuele Magazzù classe 95, accompagnato dal suo preparatore Angelo Sanfilippo, nel weekend del 3-4 dicembre alla Diamond Cup di Roma, gara internazionale, aggiudicarsi la tanto attesa pro card, lascia passare per il mondo dei professionisti.

Emanuele- La mia collaborazione con Angelo è iniziata circa 8 mesi fa e durante questo piccolo arco di tempo abbiamo avuto già da subito enormi soddisfazioni, toccando il podio in gare sia nazionali che internazioni, tra cui la vittoria ai giochi del Mediterraneo a Malta, gara internzionale e con partecipazione in altre gare alquanto importanti, tra cui i Mondiali IFBB. Ringrazio il mio preparatore per aver curato nei minimi dettagli la mia condizione fisica, nonostante i mille problemi sorti e per avermi accompagnato e sostenuto in ogni situazione, perchè prima di essere una persona altamente qualificata è anche una persona ricca di qualità.

Contentissimo di questo accesso al mondo dei professionisti, spero in un futuro roseo, ricco di soddisfazioni e colpi di scena.

Angelo- Finalmente è arrivata la prima Pro Card nel mio team, riconoscimento che vale il passaggio al professionismo dell’atleta Emanuele Magazzù.

Emanuele gareggia nella categoria men’s physique, una categoria prettamente estetica che unisce lo sviluppo muscolare a canoni di bellezza non troppo estremi.

Nella soddisfazione di essere il suo coach trovo giusto spendere qualche parola per Emanuele, atleta che segue alla lettera le mie direttive, affrontando sempre con la stessa grinta allenamenti estremi anche in periodi di restrizione calorica e senza mai lamentarsi di quelle che sono le direttive dategli.

Con grande orgoglio posso affermare che il bello deve ancora venire e daremo il massimo per farci valere anche tra professioni.

Buon bodybuilding a tutti.