Finisce fuori strada e abbandona l’auto: 45enne trovato tra i campi

Finisce fuori strada, abbandona il mezzo e scappa in mezzo le campagne. Incidente stradale lungo viale Cavaleri Magazzeni, nella frazione balneare di San Leone. Un 45enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo nel bel mezzo di un terreno contro un albero. Poi la fuga tra i campi forse per non sottoporsi al test dell’alcol.

Gli agenti della Polizia Locale lo hanno trovato che vagava tra gli alberi. Si tratta di un 45enne di Favara. Sul posto anche il personale sanitario con un’ambulanza e una squadra di Vigili del Fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Agrigento per gli accertamenti del caso e per verificare eventuale presenza di alcol.