Da Ribera la Pro loco Sicilia lancia un nuovo modo di fare turismo

A Ribera nell’ Aula Consiliare del municipio è stata ospitata l’Assemblea Regionale dell’Ente Pro Loco Sicilia, un ente di breve costituzione che già ha dato i suoi frutti in campo di unione e sincronismo nella progettazione dell’annualità 2023 e riflessioni sul concetto del localismo e sostenibilità turistica, con il Presidente regionale Cav. SalvoZappalà ed al suo fianco il Presidente Nazionale dell’EPLI Pasquale Ciurleo, con tutti i soci aderenti ad oggi, ovvero un cospicuo numero di Proloco da tutte le Provincie dellaRegione, rappresentate dai rispettivi Presidenti e delegati, inoltre tra i partecipanti alcuni Sindaci. È stato presente all’incontro il capo di gabinetto, Arch. Giovanni Cucchiara, dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, tra i presenti sono intervenuti a porgere un buon lavoro ed un augurio, il Sindaco Avv. Matteo Ruvolo, citando le sue parole “nel territorio fare turismo significa stimoli ed incentivi per la popolazione e per le attività locali” la cooperazione è essenziale e tra questi attori le amministrazioni devono essere luogo d’incontro al fine di coadiuvare il buon fine, è intervenuto anche il Vice Sindaco Tramuta Giuseppe, porgendo anch’egli un augurio di crescita e cooperazione nel “fare del buon turismo” il vero nuovo stimolo di tutte le località presenti e di coinvolgere anche altre associazioni di promozione turistica. Gli altri onori di casa sono stati dati da Giallombardo Giuseppe, noto per la sua operatività nel territorio e socio della sempre presente Proloco di Ribera, un vero vulcano di stimoli e di promozione territoriale insieme al suo presidente Annette Vassallo. Tra gli argomenti trattati durante questa sede, spicca nella programmazione 2023 il lancio del servizio civile per la stessa annualità, la programmazione di manifestazioni di promozione dei prodotti d.o.p. nelle principali piazze degli enti aderenti all’EPL Sicilia attraverso un protocollo d’intesa stipulato con Etnazar street food itinerante, rappresentato da Daniele De Vincenzo ed a conclusione un altro protocollo d’intesa stipulato per l’avvio con dipartimento di studi europei Jean Monnet, rappresentato, da Vittorio Argò, per l’avvio di corsi di specializzazione ed una formazione continua e la crescita culturale in ambiti scientifici ed approfondimenti mirati. Il Presidente Epli Pasquale Ciurleo si è soffermato sul futuro del sistema Pro Loco, cioè quello della Pro loco Sostenibile 2030, in perfetta linea con l’Agenda Onu 2030 che sancisce il raggiungimento di determinati obbiettivi, cui le Pro Loco in Italia, in ogni campo operativo, dovranno attenersi per contribuire a rendere migliore le condizioni delle Comunità. Dopo ampia discussione tra i Soci presenti si è passato alla votazione del bilancio preventivo 2023 che è stato votato all’unanimità. Il Presidente Zappalà a conclusione ringraziando i Presidenti intervenuti epartecipanti, ribadisce che la democrazia partecipativa ed il coinvolgimento delle Pro Loco è fondamentale per la visione di Associazionismo, tracciando il percorso da seguire del 2023 con l’entusiasmo e la passione condivise si raggiungeranno traguardi. Non sono mancati momenti di allegria e festa con un pranzo conviviale con tutti i presenti.