Marito e moglie uccisi a Racalmuto, arrestato il figlio 34enne: ha confessato

Salvatore Sedita ha confessato. L’uomo, 34 anni, dopo un interrogatorio fiume durato tutta la notte ha vuotato il sacco dicendo di essere stato lui ad uccidere i propri genitori.

Le vittime, Giuseppe Sedita e Rosa Sardo, sono state trovate ieri sera in un appartamento in contrada Stazione in un lago di sangue. L’arma utilizzata per il duplice omicidio potrebbe essere una mannaia da macellaio, trovata vicino ai corpi nel soggiorno dell’abitazione.

Salvatore Sedita è stato arrestato dai carabinieri. L’inchiesta è coordinata dal procuratore Salvatore Vella e dal sostituto Gloria Andreoli.