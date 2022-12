Duplice omicidio a Racalmuto, il sindaco: “Paese è scosso, parlerò con servizi sociali”

“Una vicenda brutta che ci deve far riflettere su cosa sta succedendo nella nostra società. Mi relazionerò con l’ufficio dei servizi sociali per capire quali altri casi ci sono in paese in maniera tale da scoraggiare e impedire il verificarsi di analoghe vicende. Il nostro paese è scosso, non capiamo più da dove vengono i pericoli. Dobbiamo affrontare il problema a tutti i livelli. Il disagio è alto per cui altrettanto alta deve essere l’attenzione delle istituzioni.” Lo dice il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, all’indomani del duplice omicidio che ha sconvolto l’intera comunità annunciando che il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. “Denunciamo un sistema sociale che sta perdendo di vista i valori fondamentali. Il Municipio sta procedendo all’assunzione di due assistenti sociali, l’ufficio deve essere potenziato – ha detto Maniglia – . Stiamo infatti attenzionando altri casi di particolare disagio familiare. Le istituzioni, i servizi sociali e sanitari, il Comune, carabinieri e polizia dobbiamo vedere come porre rimedio perché forse gli anni della pandemia da Covid hanno ulteriormente acutizzato fenomeni di liti familiari che poi sfociano in fatti criminali come quello verificatosi a Racalmuto”.