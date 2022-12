Agrigento, prosegue fino al 20 l’iniziativa “il tuo regalo lascialo sospeso”

L’iniziativa natalizia , “Il tuo regalo lascialo in sospeso” continua fino a martedì 20 dicembre promossa dal Comune di Agrigento in collaborazione con Confcommercio e Leo Club Agrigento host#saràcomunquenatale: il regalo sospeso.

“E’il terzo anno e devo riscontrare la grande disponibilità degli agrigentini a donare e invito a continuare senza sosta per dare un sorriso a un bambino o chi necessita di piccoli gesti per rendere le festività più allegre in questo momento di difficoltà congiunturale”, dichiara l’assessore Marco Vullo. “Voglio ricordare le attività commerciali che ringrazio ancora una volta per avere collaborato e partecipano a questa iniziativa con l’auspicio che anche altre possano aderire che da un lato incentivano le vendite e dall’altro attraverso un regalo possono ridare un sorriso a chi oggi non ce l’ha”, ha concluso Vullo.

Ecco le attività che hanno aderito :

Toys Center viale Cannatello

PeloneroDisney Pelonero via L. Sciascia 200

Graceffa Giocattoli via Imera

Cartolibreria Biribirò via Esseneto 59

Cartolibreria ECart viale Cannatello 35

Cartolibreria Tuttolomondo via Mazzini 26-34

Cartolibreria Milleidee via G. B. Peruzzo, 25

Duerighe via Imera, 137

Libreria Traversa via Dante, 29

Libreria Il Mercante di Libri via Atenea, 109h

La Sanitaria via Dante, 232

Baby Birba via Mazzini, 55

Piccolo Mondo via L. Sciascia, 150

Butterfly Viale Sicilia

Chicco Via Imera 191

Intimo Inn Via Imera 189/Via Manzoni 61

Happy Ness via Imera 384

Da quest’anno voglio inoltre il regalo in sospeso nel carrello della spesa, da questo anno si potrà lasciare un voucher in denaro e il ricavato andrà a delle Associazioni di volontariato presenti in città che sono: “I Volontari di Strada- Il Cav (Centro-Aiuto alla Vita)-Le Suore di Santa Marta dell’Istituto Galluzzo-Le Suore della Comunità di Porta Aperta) .