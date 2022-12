Il messaggio del Prefetto di Agrigento: “Impegno, speranza e fiducia per questo territorio”

Impegno, fiducia e speranza. È la rotta tracciata dal Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, nell’incontro organizzato questa mattina a cui hanno partecipato istituzioni, vertici delle forze dell’ordine e giornalisti. Un’occasione per il consueto scambio degli auguri di Natale ma anche un confronto vero che arriva agli sgoccioli di un altro anno, per certi versi complicato, che sta per essere messo in archivio.

E nel riprendere le parole dell’arcivescovo di Agrigento, il Prefetto ha voluto tendere idealmente la mano alla popolazione auspicando un sempre più stringente legame tra istituzioni e territorio. “Noi per primi dobbiamo dare l’esempio con il lavoro quotidiano e instillare fiducia alle persone. Questa è una provincia con tante criticità ma all’interno della quale operano persone splendide. Il messaggio che rivolgo agli agrigentini, oltre l’augurio per le festività, è di speranza e fiducia.”

Il Prefetto ha poi voluto ricordare le vittime della strage di Ravanusa il cui primo anniversario si è celebrato pochi giorni fa: “È una ferita profonda che non si rimarginerà mai”.