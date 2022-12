Rifiuti, Sciacca premiata come miglior città “riciclona”

Premio al Comune di Sciacca come migliore città “riciclona” della Sicilia nella sua categoria. È stato assegnato per le performance raggiunte nella raccolta differenziata, con la quota nell’anno 2021 di 83,6.

A Palermo, nei Cantieri culturali della Zisa, la cerimonia di consegna nell’ambito della presentazione del “Dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2022”. Il Comune di Sciacca è stato premiato in quanto vincitore assoluto nella categoria del “Comuni tra i 15.000 e 50.000 abitanti”.

A ritirare il riconoscimento per il Comune di Sciacca, presente l’assessore all’Ambiente e alla Gestione dei Rifiuti Salvino Patti.

“È un riconoscimento alla Città, che premia un lungo processo virtuoso iniziato anni fa e che ha avuto una continua crescita” dichiara l’assessore Salvino Patti. “Non è certamente un punto d’arrivo – aggiunge l’assessore – ma un nuovo punto di partenza per migliorare ulteriormente. Adesso dobbiamo concentrarci sulla qualità della differenziata, per diminuire la produzione dei rifiuti, per rendere ancora più efficiente ed economico il servizio. Ed è l’obiettivo sul quale sta puntando l’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Fabio Termine”.

L’assessore Salvino Patti indica quelli che sono stati i fattori nel raggiungimento dell’importante riconoscimento di Sciacca Città Riciclona: “Merito ai cittadini saccensi che, civilmente, seguono ogni giorno le buone pratiche e le regole per una regolare ed efficace raccolta differenziata; alla Sogeir che tanti anni fa ha dato inizio alla raccolta differenziata porta a porta; alla passata Amministrazione comunale che, con l’estensione della raccolta porta a porta, è stata determinante a raggiungere l’importante obiettivo di oggi; agli operatori ecologici in forza alle ditte Bono/Sea, all’Ufficio Aro e alla SRR ATO 11 Agrigento Ovest per il lavoro svolto”.