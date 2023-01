Grotte, ferisce con forchettone da cucina un 18enne: denunciato 66enne

Colpisce ripetutamente con un forchettone da cucina un diciottenne provocandogli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. È successo in una comunità di Grotte, nell’agrigentino, dove un sessantaseienne tunisino ha aggredito a margine di una lite un giovane da poco maggiorenne. Non è ancora chiaro il motivo della rissa.

Il più grande, dopo il diverbio, ha afferrato l’attrezzo e ha colpito più volte il rivale. Immediato l’intervento degli operatori della struttura che hanno allertato soccorsi e forze dell’ordine. Il diciottenne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno identificato e denunciato l’aggressore.