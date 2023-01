Grotte, bocconi avvelenati per cani e gatti

Bocconi avvelenati a Grotte. In zona San Rocco ,salita di Via del Gesù, qualcuno avrebbe lasciato un sacchetto di plastica con all’interno un mix tra veleno e cane per fare fuori qualche cagnolino o gattino.

“La prima vittima c’è stata il cagnolino di una persona anziana che in questo momento è in un fiume di lacrime ,unica sua compagnia”, si legge nella nota a firma della “Lavocedeigrottesienonsolo”che ha lanciato l’allarme postando le foto del veleno.

Spetterà adesso alla polizia municipale prendere visione delle telecamere di video sorveglianza e cercare di risalire all’autore di tale e vigliacco gesto.