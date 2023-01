Bando Comuni Marginali. Contributi per chi apre attività o si trasferisce a Castrofilippo

È stato pubblicato all’albo pretorio del comune di Castrofilippo il bando per l’accesso alle risorse stanziate dal Fondo di sostegno ai comuni marginali”, di cui l’Ente è stato riconosciuto beneficiario. I fondi a disposizione sono 183 mila euro in tre anni che saranno utilizzati per : l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni, per concedere contributi che agevolino l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole sul territorio Castrofilippese. Adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali. Concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 2.000 euro a beneficiario). “Si tratta di risorse importantissime quelle che ci sono state assegnate- dichiara il sindaco di Castrofilippo Franco Badalamenti-, perché potranno mettere in moto un meccanismo virtuoso nel nostro paese – che conta circa 3000 abitanti. Si tratta di un bando- conclude il sindaco- utile per incrementare le risorse umane ed economiche sul territorio che potrebbe portare ad un importante rilancio della nostra comunità”. Le domande andranno presentate entro le 12 del 16 gennaio 2023 via posta certificata all’indirizzo protocollo.comune.castrofilippo@pec.it o consegnate personalmente all’ufficio protocollo del Comune che si trova in piazza Borsellino.