Racalmuto, si dimette l’assessore Luigi Penzillo

Luigi Penzillo, assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici del comune di Racalmuto, si è dimesso. Lo ha annunciato lui stesso in una lettera protocollata ieri mattina.

“Ringrazio il sindaco per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza breve ma intensa, per la fiducia e la stima profusa nei miei confronti e ricambiata allo stesso modo con condivisione totale delle scelte effettuate per dare a Racalmuto un futuro migliore. Ritengo doveroso esprimere la mia profonda ammirazione nei confronti di tutti i componenti della Giunta con i quali si è instaurato un rapporto di collaborazione reciproca. Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione per il loro impegno e la passione nell’espletamento del ruolo politico amministrativo. Un sentito grazie di cuore a tutti i dipendenti, con a capo la Segretaria comunale, in particolare a tutto l’ufficio tecnico per la grande disponibilità dimostratami. Concludo ringraziando tutte le forze politiche con a capo il sindaco per avermi dato l’occasione di mettermi a servizio del mio paese nell’interesse della comunità e nel rispetto della legalità. Auguri tutti di buon lavoro.”

Le dimissioni di Penzillo, uno dei maggiori esponenti della coalizione di maggioranza, arrivano a pochi giorni dalla diatriba innescata in seguito all’aumento delle indennità di carica degli amministratori che ammonterebbe a circa il 30-40% per gli anni 2023-2024.