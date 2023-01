Siracusa, saldo Tari, inviate comunicazioni errate su app IO

“Nella giornata di ieri sono state prodotte comunicazioni tramite l’applicativo App IO, per la disponibilità del saldo Tari. Per un problema tecnico informatico alcune comunicazioni sono risultate errate. Il problema è stato gia ripristinato e a breve saranno inviate nuove comunicazioni Tari corrette. Vogliamo precisare che l’errata comunicazione non ha nessun effetto contributivo per il cittadino ma solo informativo. Ci scusiamo con i contribuenti e con l’amministrazione comunale per l’inconveniente causato”. E’ quanto si legge in una nota di Topnetwork Spa, società che gestisce in ATI i servizi di supporto all’Amministrazione comunale di Siracusa per i tributi.