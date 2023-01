Agrigento, rubati pezzi del ripetitore di una tv locale: indagini in corso

Furto nella postazione che ospita il ripetitore di una emittente televisiva locale nella zona periferica di Agrigento. Ignoti sono riusciti ad entrare nel gabbiotto, di proprietà della televisione, portando via materiale elettronico e arredi. Ancora in corso di quantificazione il danno.

Ad agire quasi certamente più persone che, dopo aver rubato il materiale, hanno caricato la refurtiva su un mezzo dandosi alla fuga. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’emittente che ha chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno avviato le indagini alla ricerca di elementi utili per individuare i responsabili.

La DMO Distretto Turistico Valle dei Templi esprime solidarietà al proprio socio TVA, in particolare alla proprietà e alla testata giornalistica dell’emittente televisiva di Agrigento, per il furto subito. Un episodio delittuoso che ha arrecato danno non solo economico, ma anche alla libera informazione del territorio. Un fatto gravissimo. Confidiamo che al più presto le forze dell’ordine riescano a recuperare la refurtiva e ad assicurare alla giustizia i malviventi.