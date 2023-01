Casa di appuntamenti con minorenne, chiuse indagini

Si va verso il processo nell’ambito dell’operazione dello scorso settembre nella zona di Partinico che portò a scoprire una casa di appuntamenti. La Procura ha notificato ai 6 indagati la chiusura delle indagini. Adesso il tribunale di Palermo sarà chiamato a fissare l’udienza preliminare per stabilire se rinviare a giudizio gli indagati.

Prostituzione minorile e atti sessuali con minore. Sono le accuse mosse dalla Procura di Palermo che ha delegato ai carabinieri una serie di indagini in un contesto da chiarire. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno, così, eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 6 indagati. Originariamente 2 i destinatari della custodia cautelare in carcere, 2 degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e 2 dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Per tutti le accuse a vario titolo sono di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché di atti sessuali con minore. Le misure cautelari eseguite tra le province di Palermo e Agrigento.

L’indagine è scattata nell’agosto 2021 e condotta fino al febbraio di quest’anno con l’ausilio di intercettazioni telefoniche. In questo modo i militari dell’arma, coordinati dalla Procura, hanno documentato come una ragazza minorenne fosse stata indotta dalla madre e dalla sorella ad avere rapporti sessuali, a pagamento. Ad emergere quindi la creazione di una casa di appuntamenti alimentata proprio dalle due donne. Quest’ultime, inoltre, avrebbero avuto l’appoggio di un loro familiare e di coloro che, dopo aver consumato atti sessuali con le donne, si sarebbero adoperati per organizzare incontri e procacciare loro ulteriori “clienti”.