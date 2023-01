Raid doloso contro una famiglia, a fuoco porta in legno di una casa

Una famiglia presa di mira ad Alcamo, nel Trapanese, da un raid doloso. Indagano i carabinieri per cercare di decifrare il grave e violento gesto che si è consumato in una stradina del centro storico. Per l’esattezza il rogo si è verificato in via Ragona, arteria che sbocca nelle vicinanza del principale corso VI Aprile.

L’incendio si è verificato nel cuore della notte. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti ad evitare danni ben peggiori. Qualcuno si presume che abbia utilizzato del liquido infiammabile per appiccare le fiamme. Il portone in legno è andata pesantemente danneggiato. Non si è fortunatamente registrati alcun ferito. La famiglia che abitava all’interno è stata messa in sicurezza.

I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza in zona per cercare di verificare l’eventuale presenza di persone all’ora in cui è scoppiato il rogo. I proprietari di casa non hanno mai avuto problemi con la giustizia. Si batte quindi la pista di una possibile ritorsione maturata nell’ambito della vita privata per la famiglia colpita da questo raid doloso.