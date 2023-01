Serie D, vittoria del Canicattì

Archiviata anche la ventesima giornata del campionato di Serie D, girone I. Una domenica in chiaroscuro per le squadre agrigentine impegnate nel torneo. Troppo Catania per il Licata di Pippo Romano che al Massimino perde nettamente per 4-1. La capolista cala il poker con le reti di Sarao, Vitale, Palermo e Giovinco. Il gol della bandiera per i gialloblù è di Saito. Importante vittoria, invece, per il Canicattì di mister Orazio Pidatella che supera di misura la Sancataldese grazie alla rete di El Hadji. Tre punti fondamentali per i biancorossi che escono dalla zona retrocessione. Il Licata, invece, si trova adesso a ridosso della zona playoff.

RISULTATI 20ª GIORNATA

Castrovillari – Vibonese 0-1

Catania- Licata 4-1

Cittanova – Aversa 1-0

Lamezia Terme – Acireale 0-1

Locri – Ragusa 6-1

Paternò – Trapani 0-0

Mariglianese – San Luca 0-3

Canicattì – Sancataldese 1-0

Sant’Agata – Santa Maria Cilento 5-2