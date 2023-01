Spopolamento centri urbani, Savarino: “servono misure per ostacolare tale fenomeno”

“Al lavoro sulla legge di stabilità della Regione Siciliana 2023-2025.Abbiamo presentato un emendamento per tradurre in realtà una mia vecchia idea, riproposta oggi in finanziaria e condivisa da tutto il gruppo di Fratelli d’Italia, su cui mi auguro ci sia la convergenza anche del governo Schifani. L’istituzione di un fondo che destina 40 mila euro alle coppie che ristrutturano la loro prima casa, prioritariamente a chi ha residenza o sposta la propria residenza nei comuni sotto i 10.000 abitanti o nelle aree interne o in quelle montane”. Cosi in una nota il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Giusi Savarino.

“Credo con convinzione che lo spopolamento dei piccoli centri urbani sia un fenomeno sociale, demografico e migratorio che vada ostacolato con ogni misura possibile.

Per questo, in linea con la nuova legge urbanistica approvata nella passata legislatura, dobbiamo contribuire a innescare circuiti virtuosi per la riqualificazione del patrimonio architettonico e la rigenerazione dei piccoli centri urbani. Un emendamento per contrastare la desertificazione dei piccoli centri urbani, un’attenzione al consumo del suolo e un aiuto concreto alle coppie per costruire la loro casa, il loro futuro.”