NetApp di nuovo insieme all’Università di Palermo – Al via le iscrizioni al Master

Il rapporto tra NetApp e l’Università di Palermo è iniziato nel 2018, con la firma di un protocollo d’intesa, insieme al Comune, per la creazione di servizi innovativi in ambito Smart City e di soluzioni digitali, ed è continuato negli anni successivi, in ambito accademico. Anche quest’anno, NetApp rinnova il suo impegno con l’ateneo del capoluogo siciliano per un Master di II livello in “Data Science and Big Data Analytics”. Un corso della durata di un anno che sarà attivato presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche e sarà svolto a distanza, tramite piattaforma WebEx.

NetApp continua quindi la sua volontà di investire nel futuro dei giovani, insieme all’Università di Palermo, per formare gli studenti in quello che sarà uno dei lavori più richiesti dalle aziende nei prossimi anni, il data scientist. Il corso, infatti, permetterà molteplici sbocchi, sia nel settore pubblico che in quello privato, dalle startup e dalle piccole media imprese, che vogliono sviluppare prodotti di nicchia o specifiche linee di business, fino alle multinazionali, che intendono avvalersi delle potenzialità della Big Data Analytics per far crescere il proprio business, per riposizionarsi sul mercato o per aggredirne nuove fette.

Il data scientist è una figura professionale altamente specializzata con competenze multidisciplinari, fortemente richiesta sul mercato del lavoro proprio per la grande rilevanza che ha assunto la gestione di una grossa mole di dati. Il Data Scientist deve quindi gestire, acquisire organizzare ed elaborare grandi basi di dati, con il fine di valorizzarle, predisponendo anche strumenti di supporto. Il Master si propone così di dare agli studenti una formazione completa, che non è presente in nessun percorso formativo tradizionale. Ma non solo, gli studenti avranno nuovamente la possibilità di effettuare uno stage presso NetApp, in modo da imparare direttamente sul campo il lavoro del Data Scientist. Si tratta di un processo formativo che ha già dato ottimi frutti, con studenti che, fin dagli anni scorsi, hanno potuto interagire con tutto il team di NetApp che analizza la propensione al cloud di client e prospect, attraverso algoritmi di Intelligenza Artificiale.

Le iscrizioni al Master sono aperte dal 16 gennaio 2023 e chiuderanno il 10 marzo 2023. L’inizio dei corsi, invece, è fissato per il 28 marzo 2023.

“Siamo molto felici di continuare anche quest’anno la nostra collaborazione con l’Università di Palermo” ha affermato Davide Marini, Country Manager Italia di NetApp “Riteniamo sia molto importante investire nel futuro dei giovani, per formarli negli ambiti lavorativi che si stanno imponendo sempre di più nel mercato del lavoro e che saranno centrali nei prossimi anni. Proprio i dati sono diventati fondamentali per lo sviluppo delle aziende, rendendo così il Data Scientist una figura fondamentale all’interno delle stesse. Ma non solo, pensiamo sia molto importante investire nella formazione anche per colmare lo skill gap, cioè la differenza tra il livello di conoscenza attuale di un lavoratore e quello desiderato. Il master in ‘Data Science and Big Data Analytics’ è un ottimo strumento per rimanere al passo con le competenze richieste dal mercato del lavoro e NetApp è davvero felice di poter contribuire alla formazione degli studenti, accogliendoli in stage in azienda e facendoli interagire in prima persona con il mondo dei dati”.

“Il Master annuale universitario di secondo livello “Data Science and Big Data Analytics” dell’Università degli Studi di Palermo prepara chi intende lavorare nel mondo complesso dei Big Data, fornendo le conoscenze necessarie relative non solo all’analisi dei dati, ma anche alla loro gestione, da un punto di vista analitico, computazionale e infrastrutturale” ha affermato la Prof.ssa Giada Adelfio, Coordinatrice del Master in “Data Science and Big Data Analytics”, Prof. in Statistica – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche – Palermo. “Il Master garantisce agli studenti la possibilità di svolgere l’attività di stage e work experience, prevista dal programma formativo, presso aziende di primo piano del panorama nazionale e internazionale, che agevolano la partecipazione al Master attraverso borse di studio dedicate.”