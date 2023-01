Mandorlo in Fiore 2023 ad Agrigento dal 5 al 12 marzo: il prograamma

Danza, musica, didattica, spettacoli, concerti, mostre, parate, animazione, intrattenimento, enogastronomia. Il Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 marzo, sarà ricchissimo di eventi ed emozioni. Il programma è stato definito ieri sera dallo staff organizzativo diretto da Giovanni Di Maida.

La manifestazione, giunta alla 75^ edizione, è la più gioiosa festa di primavera, che si propone di diffondere messaggi di speranza, di armonia e concordia dalla Città della Valle dei Templi, dove svetta maestoso da secoli proprio il Tempio della Concordia.

A breve sarà organizzata dal Comune di Agrigento la conferenza stampa, nel corso della quale saranno, tra l’altro, illustrati i Patrimoni Immateriali dell’Unesco nonché le tradizioni popolari dei gruppi partecipanti.

Saranno anche riferiti tutti i dettagli di un’edizione, che si preannuncia densa di novità pur mantenendo il rispetto nei confronti della tradizione, come l’accensione del Tripode dell’Amicizia davanti al Tempio della Concordia, la fiaccolata e la parata dei partecipanti per le vie e nelle piazze della città.

La festa, nel suo programma, incardina da 65 anni il Festival Internazionale del Folklore e, da vent’anni, il Festival dei Bambini del Mondo.

La kermesse è organizzata dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana.

Martedì 21 febbraio

PROGRAMMA

PREVIEW DEL MANDORLO IN FIORE

CENTRO STORICO

-Ore 9:30 centro storico di Agrigento – Sfilata dei carri allegorici, carnevale delle scuole a cura della Pro-Loco

Sabato 25 febbraio

PREVIEW DEL MANDORLO IN FIORE TEATRO PIRANDELLO

-Ore20:30 Francesco Buzzurro in concerto

Domenica 26 febbraio

PREVIEW DEL MANDORLO IN FIORE

-Ore 9:30 16^ MEZZA MARATONA DELLA CONCORDIA

TEATRO PIRANDELLO

-Ore 18:00 Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Statale A. Toscanini di Ribera-Direttore Alberto Maniaci

Venerdì 3 marzo

PREVIEW DEL MANDORLO IN FIORE

TEATRO PIRANDELLO

-Ore 9:00 Spettacolo LA MAGIA DELLE FIABE

Sabato 4 marzo

PREVIEW DEL MANDORLO IN FIORE

TEATRO PIRANDELLO

-Ore 18:00 Spettacolo LA MAGIA DELLE FIABE

PALACONGRESSI

-Ore 21:00 Concerto Banco del Mutuo Soccorso a cura del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi

CENTRO STORICO

-Ore 21:00 Animazione dei gruppi folklorici in Via Atenea

Domenica 5 marzo

AGRIGENTO – Da Piazza Vittorio Emanuele al Viale della Vittoria -Ore 9:00 Apertura del 75° Mandorlo in Fiore

65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO” -Ore 10:00 Grande sfilata dei gruppi partecipanti

-Ore 12:00 Esibizione dei gruppi in Piazza Cavour

TEATRO PIRANDELLO

-Ore 20:30 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO”

Spettacolo 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO”

Lunedì 6 marzo

TEATRO PIRANDELLO – 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO” – -Ore 9:30 Spettacolo dei gruppi internazionali

-Ore 11:30 Spettacolo dei gruppi internazionali

CENTRO STORICO – 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

-Ore 11:00 animazione dei gruppi folklorici per le vie e le piazze cittadine

COMPLESSO DI SANTO SPIRITO

-Ore 17:00/20:00 14° edizione di MANDORLARA – Show Cooking “La Mandorla a tavola”

TEATRO PIRANDELLO

-Ore 20:30 Galà dei “Patrimoni e tradizioni”

Martedì 7 marzo

TEATRO PIRANDELLO – 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO” – -Ore 9:30 Spettacolo dei gruppi internazionali

-Ore 11:30 Spettacolo dei gruppi internazionali

CENTRO STORICO – 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE -Ore 10:30 Sfilata dei gruppi da Piazza Pirandello a Piazza Cavour

TEMPIO DELLA CONCORDIA

-Ore 17:00 Accensione del Tripode dell’Amicizia

COMPLESSO DI SANTO SPIRITO

-Ore 17:00/20:00 14^ edizione di MANDORLARA – Show Cooking “La Mandorla a tavola”

TEATRO PIRANDELLO

-Ore 21:00 Concerto Tom Sinatra “Tra le corde e l’anima” PALACONGRESSI

-Ore 21:00 Agrigento Cooking Show 3 – Serata Conclusiva

Mercoledì 8 marzo

TEATRO PIRANDELLO – 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO” – -Ore 9:30 Spettacolo dei gruppi internazionali

-Ore 11:30 Spettacolo dei gruppi internazionali

CENTRO STORICO – 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

-Ore 10:30 Animazione dei gruppi folklorici per le vie e le piazze cittadine

VALLE DEI TEMPLI – VIA SACRA -Ore 16:30 WOMAN LIFE FREEDOM

AGRIGENTO

Spettacoli itineranti dei gruppi partecipanti al 65° Festival Internazionale del Folklore, in collaborazione con l’Associazione Pro loco Agrigento

ore 18:30 GIRGENTI

ore 18:30 FONTANELLE

ore 18:30 GIARDINA GALLOTTI ore 18:30 MONTAPERTO

ore 18:30 VILLASETA

ore 18:30 VILLAGGIO PERUZZO ore 18:30 MONSERRATO

ore 18:30 SAN LEONE

ore 18:30 VILLAGGIO MOSÈ

COMPLESSO DI SANTO SPIRITO

-Ore 17:00/20:00 14^ edizione di MANDORLARA – Show Cooking “La Mandorla a tavola”

TEATRO PIRANDELLO

-Ore 20:30 Stidda d’Amuri – Spettacolo dedicato al sentimento più celebrato della canzone d’autore siciliana

Giovedì 9 marzo

TEATRO PIRANDELLO – 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO” -Ore 9:30 Spettacolo dei gruppi internazionali

-Ore 11:30 Spettacolo dei gruppi internazionali

CENTRO STORICO

65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL FOLKLORE

-Ore 10:30 Animazione dei gruppi folklorici per le vie e le piazze cittadine -Ore 11:00 Spettacolo dei gruppi folklorici in Piazza Cavour

PATRIMONI E TRADIZIONI NELLE SCUOLE – PROGETTO “ADOTTA UN PATRIMONIO “

-ore 10:00/11:30 I gruppi internazionali presso le scuole gemellate presentano i propri Patrimoni UNESCO e le proprie tradizioni

COMPLESSO DI SANTO SPIRITO

-Ore 17:00/20:00 14^ edizione di MANDORLARA – Show Cooking “La Mandorla a tavola”

TEATRO PIRANDELLO

-Ore 20:30 Sfilata di moda a cura di Francesco Anastasi

-“La Più Bella del Reame”- Spettacolo di varietà con l’elezione di Miss Festival del Folklore e Miss Mandorlo in Fiore

MUSEO ARCHEOLOGICO PIETRO GRIFFO

-Ore 21:00 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO”

Spettacolo e conferimento Premio Claudio Criscenzo Venerdì 10 marzo

PREFETTURA di Agrigento

-Ore 9:30/10:30 Il Prefetto e il Sindaco ricevono le delegazioni internazionali

CENTRO STORICO

-Ore 10:00/23:00 Mandorlo in Fiore Food Village

CENTRO STORICO

-Ore 10:30 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

Animazione dei gruppi folklorici per le vie e le piazze cittadine -Ore 11:00 Spettacolo dei gruppi folklorici in piazza Cavour -Ore 17:00 Fiaccolata dell’Amicizia

TEATRO PIRANDELLO – 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE -Ore 20:30 Spettacolo del 65° Festival Internazionale del Folklore

VIA ATENEA

-Ore 22:00 La Notte dei Patrimoni – Spettacoli etno-musicali itineranti

Sabato 11 marzo

VALLE DEI TEMPLI – 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO” -Ore 9:30 “Passeggiata della pace e della fraternità” ed esibizione dei gruppi

AUDITORIUM ROSARIO LIVATINO

-Ore 10:00 “Patrimoni e Stili di Vita – La Dieta Mediterranea, Patrimonio dell’Unesco” – Convegno a cura di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

CENTRO STORICO

-Ore 10:00/23:00 Mandorlo in Fiore Food Village

CENTRO STORICO – 65° Festival Internazionale del Folklore

-Ore 10:30 Animazione dei gruppi folklorici per le vie e le piazze cittadine -Ore 11:00 Spettacolo dei gruppi in piazza Cavour

PALACONGRESSI – 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE -Ore 15:30 Spettacolo del 65° Festival Internazionale del Folklore -Ore 20:30 Spettacolo del 65° Festival Internazionale del Folklore

PARROCCHIA MADONNA DELLA PROVVIDENZA – AGRIGENTO

-Ore 16:00 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO” – Preghiera dei Popoli per la Pace

CENTRO STORICO

-Ore18:00 Concerto Bandistico piazza Cavour

-Ore 19:00/21:00 Animazione musicale via Atenea

PIAZZA CAVOUR

-Ore 21:00 concerto di musica etnica

Domenica 12 marzo

AGRIGENTO – Da Piazza Vittorio Emanuele al Viale della Vittoria

-Ore 10:00 Grande sfilata dei gruppi partecipanti al 65° Festival Internazionale del Folkore e al 20° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, delle bande musicali, dei carretti siciliani, dei cortei storici regionali e dei gruppi regionali

CENTRO STORICO

-Ore 10:00/23:00 Mandorlo in Fiore Food Village

VALLE DEI TEMPLI

-Ore 15:00-17:00 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE – Spettacolo conclusivo e premiazione

TEATRO PIRANDELLO – 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE -Ore 20:30 Serata di Gala con il gruppo vincitore del Tempio d’oro

Lunedì 13 marzo

NARO – 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE -Ore 10:00 Parata dei Gruppi Folklorici

Nazioni partecipanti al 65° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE:

ALBANIA – ARABIA SAUDITA – ARMENIA – BULGARIA – CILE – CROAZIA – EGITTO – GEORGIA – GRECIA – INDIA ITALIA – KENYA – KIRGHIZISTAN – KOREA – MALESIA – MACEDONIA – POLONIA – ROMANIA – SERBIA – SPAGNA – THAILANDIA – UZBEKISTAN

Nazioni partecipanti al 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “I BAMBINI DEL MONDO”:

BULGARIA – INDIA – KOREA – LITUANIA – MACEDONIA – MESSICO – PANAMA – PERÚ – SRI LANKA – TURCHIA