Alla Valle dei Templi tre alberi intitolati a Moncada, Fasulo e Fofò Purtuso

Alla Valle dei Templi tre alberi di mandorlo sono stati dedicati a Salvatore Moncada , Franco Fasulo e Fofò Purtuso con la scopertura dei relativi “cippi” commemorativi.

L’iniziativa è di Legambiente Circolo Rabat che, grazie ai fondi di #musicfortheplanet , la campagna associata alla tournée estiva di #Elisa , da sempre impegnata in attività e progetti per la salvaguardia dell’ambiente, ha messo a dimora 100 alberi di mandorlo, ulivo e pistacchio, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Hanno partecipato alla giornata familiari e amici di Totò e Franco, mentre ad onorare in pieno la memoria di Fofò Pirtusu è stato Simone Bruc, suo erede designato che, oltre ad indossare il costume del “paladino di agrigento”, ha intrattenuto e rallegrato i partecipanti con il racconto di alcuni episodi di vita vissuta accanto a Fofò.