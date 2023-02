Cara colazione ai bar di Siracusa, “meglio farla a casa”

Saranno stati gli aumenti del costo dell’energia o altro, di fatto i costi per la colazione al bar o per un semplice caffè sono aumentati. A Siracusa è un dato di fatto, basta farsi un giro nelle attività, non in Ortigia, la zona più pregiata e turistica della città, ma in quelle cosiddette popolari.

Cornetto e caffè variano da 2,70 a 2,80, quando appena un anno fa la cifra oscillava tra 1,80 e 2 euro. Insomma, se un consumatore decidesse di fare colazione al bar avrebbe un costo mensile di circa 75 euro, 900 euro annui. Ma ci sono lamentele, tra i siracusani, anche per il semplice caffè che, in molti bar, è salito ad 1,20.

Una riflessione, amara, l’ha espressa un ex assessore di Siracusa, Paolo Giansiracusa, storico dell’arte, a cui questi aumenti non vanno proprio giù e si rivolge direttamente ai commercianti.

“Il caffè ce lo facciamo a casa”

“Esercenti siracusani, sempre i primi, sempre. Vendono – ha detto Paolo Giansiracusa – la tazzina del caffè a 1.20 In quattro mesi hanno aumentato due volte. Da 80 centesimi a 1 euro e adesso a 1.20. Bravi, bravi. Peccato che gli altri non si possono aumentare lo stipendio. Sapete che c’è ? Il caffè ce lo facciamo a casa e a voi resterà il gesto immorale di avere trasformato in lusso qualcosa di umile e popolare. Bravi”. Il post dello storico dell’arte ha creato un dibattito, coinvolgendo anche la categoria interessata.

La discussione

“Io ho mantenuto la colazione base che facevo a 2 euro, 1 euro il caffè nel bar che non ha aumentato ulteriormente e 1 euro il pezzo dolce al panificio. Discussione finita” commenta un esercente di Siracusa.

“A Catania c’è di peggio! Io giovedì ho pagato 3 caffè 6€ in uno dei bar rinomati del centro” risponde un altro utente.

“Nel mese di aprile dello scorso anno, a Roma, in un bar a meno di 100 metri dal Senato della Repubblica, ho pagato 1€ per un caffè. Nello stesso periodo, nel paese dove dormo, costava 1,20€” racconta la sua esperienza un’altra persona.