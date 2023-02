Come trovare il lavoro dei tuoi sogni

Oggigiorno non è semplice trovare lavoro velocemente. Ancor più è difficile trovare il lavoro giusto per te, che corrisponda agli studi fatti e alle tue ambizioni, che ti dia soddisfazioni economiche e personali. Nel momento in cui sei alla ricerca di una nuova occupazione, la prima domanda è “dove trovare lavoro”? Sono diversi i canali da tentare nel momento in cui si cerca lavoro. Il passaparola, per esempio, resta uno degli strumenti più validi, soprattutto se si è un profilo senior e se nella propria carriera si ha avuto modo di costruire buoni rapporti, con fornitori, collaboratori o profili simili al nostro. Nel momento in cui ci si rimette sul mercato di lavoro, informare queste persone della propria disponibilità è sicuramente una base per trovare il lavoro giusto.

Seconda alternativa, ovviamente complementare, è rivolgersi alle agenzie di ricerca e selezione personale: se fino a 20 anni fa ci si presentava agli uffici con il curriculum vitae stampato, oggi l’invito è di mandare il CV via mail oppure attraverso il form dedicato che queste agenzie mettono a disposizione degli utenti sui rispettivi siti. In questo caso di parla di autocandidatura.

L’autocandidatura può essere presentata sia alle agenzie per il lavoro, sia alle aziende stesse, direttamente, senza intermediari.

Se si è in cerca di un impiego che corrisponda alle proprie ambizioni, il cosiddetto “lavoro dei sogni”, il consiglio degli esperti è però, sempre più, quello di provare a scorrere gli annunci che vengono proposti online. Sui siti delle agenzie di ricerca e selezione personale, così come su quelli delle grandi aziende, c’è normalmente una sezione dedicata alle posizioni professionali disponibili. Rispondere a queste offerte di lavoro significa andare incontro ad un’esigenza specifica, aumentando così la possibilità di destare l’interesse del selezionatore e, allo stesso tempo, proporsi per una posizione che, almeno sulla carta, corrisponde esattamente a ciò che vorremmo fare. Al contrario, l’invio del curriculum con un’autocandidatura rischia di perdersi tra le mille comunicazioni che l’agenzia o l’azienda ricevono ogni giorno.

Non dimentichiamo infine le piattaforme nate proprio come efficienti motori di ricerca lavoro. Parliamo di centinaia di annunci caricati quotidianamente, inerenti ai settori professionali più diversi e facilmente accessibili dagli utenti: di solito basta registrarsi gratuitamente a questi portali specializzati per poter visualizzare gli annunci di lavoro, leggerne i dettagli e eventualmente proporsi. L’application form richiede abitualmente la compilazione di alcune sezioni e l’invio del curriculum vitae e della lettera di presentazione.

Oltre a tutto ciò di cui abbiamo parlato fin’ora, non possiamo non menzionare LinkedIn, da molti considerato il social per eccellenza per trovare lavoro online. Si tratta di un social network dedicato ai rapporti professionali: attraverso LinkedIn ogni utente può crearsi una rete di collegamenti ponendo le basi per sviluppare contatti che possono essere utili per offrire o trovare lavoro. Regola fondamentale è mantenere aggiornato il profilo al pari del proprio curriculum vitae.

Il curriculum vitae: uno strumento chiave per trovare lavoro

Sia che si scelga la strada dell’autocandidatura che la risposta ad un annuncio di lavoro, il curriculum vitae è lo strumento che farà la differenza. Come fare perché il selezionatore noti il nostro CV? Come scrivere un curriculum vitae efficace? Prima di tutto distinguiamo tra lettera di presentazione e CV. La lettera di presentazione è un biglietto da visita che deve riassumere in maniera sintetica ma chiara le proprie esperienze, professionalità, skills, competenze e motivazioni. Conviene inviarla in formato pdf, in accompagnamento al curriculum.

Il curriculum vitae è invece un elenco dettagliato del proprio percorso professionale e formativo. Deve contenere, nell’ordine, informazioni personali (nome, cognome, indirizzo mail, numero di telefono e eventuale fotografia), alcune righe di presentazione profilo, formazione, esperienze lavorative, abilità e competenze. Per rendere il curriculum vitae più efficace è bene scegliere con attenzione il font da usare e l’impaginato. Si parla molto di curriculum vitae europeo: in realtà negli ultimi anni vengono apprezzati anche i curriculum vitae personalizzati, che meglio valorizzino le singole professionalità. Online si trovano tantissimi esempi di curriculum vitae, anche modelli di CV da compilare in modo semplice e intuitivo.

Alcuni trucchi per trovare lavoro velocemente