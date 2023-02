Fondazione Pirandello, Giulio Cinque entra nel consiglio di amministrazione

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha nominato il dott.Giulio Cinque, nuovo membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Luigi Pirandello. Giulio Cinque, da anni ormai impegnato in politica, subentra a Salvatore Nocera Bracco e diventa il membro più giovane del Cda. La nomina arriva con decreto del governatore Schifani, come previsto dallo statuto della stessa Fondazione.

Nel consiglio di amministrazione, infatti, tre membri sono scelti dal sindaco di Agrigento, uno dal consiglio stesso e l’ultimo è designato in persona dal governatore della Sicilia. Giulio Cinque entra nel Cda presieduto dall’avvocato Alessandro Patti e di cui ne fanno parte anche Andrea Cirino (vicepresidente), Gaetano Airò, Giuseppe Miccichè mentre il ruolo di direttore generale è ricoperto da Salvatore Prestia.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, si è espresso così sulla nomina di Giulio Cinque: “Esprimo vivo compiacimento per la nomina del dott. Giulio Cinque a componente del CdA della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, ricevuta dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Mi complimento con il dott. Giulio Cinque per la prestigiosa nomina, sono certo che saprà dare importanti contributi per la crescita della Fondazione. Il Dott. Cinque subentra al dott. Salvatore Nocera Bracco cui va il mio saluto e ringraziamento per il lavoro svolto.”