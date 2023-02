Minacce a commerciante, uomo picchiato e maxi rissa nel weekend ad Agrigento

È stato un weekend a dir poco movimentato quello appena trascorso ad Agrigento. Tre episodi violenti si sono registrati nei pressi dei luoghi della movida, tra la centralissima via Atenea e via Empedocle. Un quarantaseienne di Agrigento è stato brutalmente picchiato ed è finito all’ospedale San Giovanni di Dio. Il fatto è avvenuto in via Atenea.

Non è chiaro il motivo alla base dell’aggressione ma ci sarebbe stata una discussione con un altro uomo e dalle parole si è passati ai fatti in breve tempo. A chiamare carabinieri e soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto il quarantaseienne disteso a terra.

E non poco distante un gruppo di ventenni, forse alterati dall’alcol, hanno minacciato un commerciante bengalese, che gestisce un minimarket, intimandogli di servire cibo e bevande gratis.

E a pochi passi dal Liceo Classico, in discesa Empedocle, si è verificata una rissa tra giovani che si sono affrontati con calci e pugni. Sui tre episodi indagano sia i carabinieri che la polizia.