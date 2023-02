Picchiato dal branco per un commento sui social: 14enne in ospedale

Ci sarebbe un commento ironico ad un taglio di capelli dietro il pestaggio di un quattordicenne agrigentino finito in ospedale con nove giorni di prognosi e tanto spavento. Ad agire un gruppo di minorenni, quasi tutti originari di Favara.

La zuffa, che in realtà sarebbe stata un tutti contro uno, è avvenuta lo scorso fine settimana. Schiaffi e calci all’indirizzo del più giovane, “colpevole” di aver commentato goliardicamente su una chat il nuovo taglio di capelli di un altro ragazzino. Un pestaggio che è iniziato in via Pirandello, ma che si è prolungato fino alle scalinate a ridosso del Liceo classico Empedocle di Agrigento, ed è stato interrotto soltanto grazie all’intervento di alcuni passanti.

La vittima, spaventata e malmenata, si è presentata poi al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove è stata medicata. La diagnosi è di nove giorni. L’indomani il ragazzino si è presentato con il padre dai carabinieri del Comando provinciale e ha raccontato quanto accaduto. Un primo giovane è stato identificato. I militari dell’Arma stanno adesso indagando per delineare i contorni di questa vicenda e identificare il resto del gruppo che, secondo quanto dichiarato, sarebbe composto da ragazzini dai quattordici ai diciassette anni.