Soldi spariti dalle carte di credito, altre due frodi online in provincia

Ancora due frodi online in provincia di Agrigento. Un cinquantenne ha denunciato un addebito di cinquanta euro per l’acquisto online avvenuto sul sito di un gioco su internet. L’uomo ha disconosciuto il movimento non riconoscendo neanche il sito. Un quarantaduenne, invece, ha denunciato l’ammanco di circa cento euro per alcuni acquisti mai effettuati. Entrambi gli agrigentini si sono recati in Questura e hanno raccontato le loro disavventure. Al via le indagini per risalire ai responsabili.