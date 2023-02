Compra vestiti online e le addebitano a sua insaputa 800 euro

Non si fermano le frodi online denunciate nella provincia di Agrigento. L’ultima persona vittima del raggiro è una trentaduenne originaria della Città dei templi.

La donna ha acquistato dei vestiti su un sito internet straniero per un importo di 90 euro ma poco dopo le sono stati addebitati ben 800 euro. Una cifra da capogiro. La ragazza peraltro non ha mai ricevuto la merce che aveva ordinato.

Così non le è rimasto altro da fare che presentarsi in Questura e denunciare l’accaduto. Un altro episodio simile è avvenuto ai danni di un sessantaduenne. Dalla carta di credito dell’uomo sono spariti 239 euro per acquisti online mai effettuati.