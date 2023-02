La Scala dei Turchi nel video “L’Addio” di Coma_Cose

Dopo Gianna Giannini anche il duo milanese Coma_Cose, Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, hanno scelto la marna bianca della Scala dei Turchi per il videoclip del loro inedito “L’Addio”, che sarà presentato alla 73esina edizione del Festival di Sanremo.

“Abbiamo attraversato una crisi, dopo tanti anni insieme ci siamo chiesti come stesse evolvendo la nostra storia. Gli alti e i bassi capitano a tutti, ogni volta però abbiamo scelto di cercarci e così ci siamo ritrovati più forti di prima. “L’ADDIO” nasce da qui, dalla scelta di non arrendersi mai di fronte a tutte le difficoltà che si presentano lungo il percorso”, scrivono in un post su Instagram presentando l’inedito.

“Si dice che le canzoni sono di chi le scrive finché qualcun altro non le ascolta. Speriamo che i nostri dubbi, le nostre fragilità, possano parlare a chiunque lotta e resiste per un rapporto, per un sentimento, qualunque esso sia. Non sappiamo ancora quale sia “un meraviglioso modo di salvarsi”…Magari questa canzone offrirà la possibilità di farlo insieme, noi e voi”, hanno concluso.