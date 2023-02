Accessibilità alla Valle dei Templi, una nuova carrozzina a disposizione dei visitatori

Sale a quattro il numero delle carrozzine elettriche a disposizione dei visitatori della Valle dei Templi. Ne è stata consegnata una nuova al direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta.

A donare la carrozzina elettrica per disabili è stata la Toyota a conclusione di un progetto di inclusione sociale per garantire il diritto di “accesso a tutto per tutti”. Durante la scorsa estate l’Ad di Toyota, Luigi Lucà e la campionessa Paralimpica, Ilaria Naef, con la sua speciale bici elettrica che si aggancia alla carrozzina, hanno visitato la Valle dei Templi presentando ai concessionari Toyota la politica adottata dal Parco in tema di accessibilità.