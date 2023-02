Racalmuto, riapre oggi il centro diurno Padre Cipolla per i ragazzi speciali

Pro Loco e comunità ecclesiale informano che a Racalmuto, oggi 9 febbraio alle 16, verrà riaperto, in via Galilei, il centro Diurno “ Beneffatfore Padre Giuseppe Cipolla” nelle sue attività per i ragazzi speciali che potranno svagarsi, apprendere e pregare. Verrà inoltre scoperta una targa all’ingresso intitolata al benefattore.

“Nel ricordare Padre Cipolla la comunità Racalmutese non può che essere grata a questo suo figlio e padre che si spese, e rischiò pagando in prima persona, per sostenere i poveri e i deboli. La sua figura va approfondita e conosciuta, affinché “considerando l’esito della sua vita” ne possiamo seguire l’esempio e vivere nel nostro tempo lo slancio di Carità che egli visse nel suo” sono le dichiarazioni dell’Arciprete Don Carmelo La Magra..