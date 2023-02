Campobello di Licata, Squadra karate brilla al Campionato europeo

Campionato europeo di karate a Firenze, organizzato dalla “Wulk”. Ottimi risultati per il team campobellese del “Centro Studi Jintatsu Higa”. Al campionato hanno partecipato 1850 atleti di 21 paesi. La squadra di Campobello di Licata ha conquistato questi risultati: Anita Pagliarello, medaglia d’oro, specialità kata; Gaia Vaccaro, medaglia d’argento specialità kata e medaglia di bronzo specialità kumite; Calogero Ciotta, medaglia d’argento, specialità kata; Antonio Blandino, medaglia di bronzo, specialità kata; Aurora Vaccaro, partecipante e ottimo piazzamento. Al ritorno, la squadra campobellese è stata ricevuta dalla civica amministrazione e dal sindaco Antonio Pitruzzella.

“È stato un grande piacere per noi consegnare loro una pergamena, a ricordo del loro importantissimo risultato, orgoglio della nostra Campobello di Licata – ha esordito il primo cittadino -. Ringraziamo anche il maestro Calogero Montaperto ed il direttore tecnico della Nazionale, maestro Hector Jorge Castro, che, con tanta dedizione e passione, hanno seguito questi ragazzi. Continuate a portare in alto il nome della nostra città”

Giovanni Blanda