Approvato dalla Regione il decreto di finanziamento per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione architettonica esterna al castello di Delia

La somma complessiva è di € 100.000,00, di cui € 90.000,00 a valere sul Programma Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana, mentre il 10% è la quota di cofinanziamento a carico del Comune.

La soddisfazione del sindaco Gianfilippo Bancheri che ha ricordato come < >.

I lavori inizieranno nel mese di Marzo 2023.

Un ringraziamento è stato espresso da Gianfilippo Bancheri agli uffici del comune che ogni giorno lavorano, impegnandosi al massimo, per raggiungere gli obiettivi progettuali e definire l’iter burocratico imposto dalla normativa per partecipare ai bandi. Un ringraziamento lo ha infine rivolto ai dirigenti e ai responsabili degli uffici regionali per il loro fattivo supporto e per la loro preziosa collaborazione>>.