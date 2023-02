“Eleviamo lo sguardo a Te, Vergine Maria”, nuova splendida Silloge di poesie del poeta e scrittore brolese Rosario La Greca

L’Edizione ”La Grazia di Lourdes” Alzani Editore di Pinerolo (Torino) ha pubblicato la nuova Silloge di poesie del poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), dal titolo: “Eleviamo lo sguardo a Te, Vergine Maria”. La presentazione della Silloge è stata curata da Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo Emerito di Monreale, mentre la prefazione è stata scritta da Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto (Lecce). Un’opera davvero ammirevole quella dell’autore di questa bella Silloge, composta da 18 poesie mariane, che in questo tempo di ricerca, di smarrimento, di buio, ci offrono una pista sicura per camminare con fiducia, certi che la Madre di Dio ci accompagna lungo i sentieri della vita. L’autore coglie nella Vergine Maria il Suo tratto materno inconfondibile, infatti a Lei che dona sempre un sorriso, un rimedio, una grazia, chiede di volgere il Suo sguardo di tenerezza verso chi soffre, verso i poveri, gli ammalati, gli emarginati, i dimenticati, verso “gli scartati del mondo”, come più volte dice Papa Francesco. Invoca, inoltre, Maria, Regina della Pace e Madre del Cielo, perché doni ai suoi figli la conversione del cuore, una vita di fede, la custodia della pace, perché aprano il cuore alla preghiera, alla gioia di vivere, all’amore fraterno, per essere testimoni autentici della Sua Parola. L’opera è stata realizzata solamente a livello devozionale, senza scopo di lucro e sarà inviata gratuitamente alle Parrocchie, Congregazioni e autorità religiose. Il poeta e scrittore Rosario La Greca, in oltre 20 anni di attività culturale, ha pubblicato diverse raccolte di poesie e libri di narrativa e composto centinaia di opere poetiche, spaziando da temi a carattere religioso, a temi d’impegno civile e sociale, con molti di questi testi sono stati realizzati, ad oggi, oltre 50 brani musicali, che hanno ottenuto un notevole riscontro di critica. Ha partecipato a tantissimi e qualificati Concorsi di poesia a livello nazionale e internazionale, ricevendo innumerevoli e prestigiosi riconoscimenti e recensioni di illustri critici. Molte sue liriche sono state tradotte in lingua inglese, francese e spagnola. Da qualche mese fa parte come Socio fondatore del Movimento letterario e artistico, libero e indipendente, “Creazionismo per una nuova era”, fondato dalla Prof.ssa Annalisa Potenza e costituito da poeti, scrittori e pittori provenienti da ogni parte d’Italia, che si prefigge di condividere e diffondere, attraverso ogni genere letterario e artistico, valori fondamentali quali la pace e la solidarietà.