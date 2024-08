Presentazione del Libro “ACQUA” di Silvia – Sabato 24 Agosto, Ore 19:00 al Bar Minerva

đź“… Quando: Sabato 24 agosto, ore 19:00

đź“Ť Dove: Bar Minerva

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione del libro “ACQUA”, scritto da Silvia e pubblicato da Casa Sciascia. Un’occasione speciale per immergersi nelle pagine di un’opera affascinante, che saprĂ catturare i cuori di tutti i presenti.

Durante la serata, sarĂ possibile incontrare l’autrice e scoprire i retroscena della sua ultima creazione letteraria, un viaggio intimo e profondo attraverso le parole e i temi trattati in “ACQUA”.

Ma non finisce qui! Per rendere la serata ancora piĂą dolce, sarĂ offerto un assaggio di dolci catanesi. Un’opportunitĂ imperdibile per unire il piacere della lettura a quello della tradizione culinaria siciliana.