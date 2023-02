Racalmuto, accusa malore e si schianta contro camion: morto 62enne

Viene colto da un malore improvviso mentre si trova alla guida dell’auto e si schianta contro un camion parcheggiato. Tragedia a Racalmuto dove nel primo pomeriggio un sessantaduenne del posto è deceduto. La vittima è un ex poliziotto.

L’incidente è avvenuto nella centralissima via Roma. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore perdendo il controllo del mezzo.

Il veicolo si è così schiantato contro un camion che si trovava parcheggiato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco.