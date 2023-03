Comitini, infermiere e poliziotto salvano la vita ad un uomo: encomio del sindaco Nigrelli

Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha incontrato Alì Pat, ormai da diversi anni residente nel piccolo centro agrigentino, che ha rischiato, alcune settimane fa di morire per via di un arresto cardiaco. Adesso, l’uomo sta bene, si è ripreso, ma ha rischiato tanto e deve la vita all’infermiere Francesco Lunetto ed ad un poliziotto, A.N., che lo hanno soccorso praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Proprio all’infermiere ed al poliziotto, il primo cittadino comitinese ha voluto conferire un encomio. La cerimonia di terrà entro pochi giorni a palazzo di città.

“Sono molto contento che Alì si sia ripreso senza particolari problemi – dice il sindaco Luigi Nigrelli – Ho voluto dare un encomio ai due soccorritori che hanno capito, immediatamente, la gravità della situazione ed in attesa dei soccorsi si sono adoperati per praticargli il massaggio cardiaco che si è rivelato decisivo”.