Quale sarà la prossima criptovaluta su cui investire nel 2023?

Per dovere di cronaca è giusto dire che il 2022, da poco concluso, non è stato propriamente l’anno migliore per le criptovalute, così come per i titoli tecnologici. Negli ambienti dei broker e degli investitori più informati, questo tipo di rumors, circolava ormai da lungo tempo, ma quello che si è verificato nei mesi scorsi non pregiudica il trend che potrebbe cambiare e dare alle criptovalute ai blockchain e ai token una seconda giovinezza, anche perché la domanda per questo settore è ancora notevole e anzi si sta diffondendo in modo omogeneo un po’ in tutto il mondo questo tipo di tecnologia e di investimento.

Essenzialmente, Bitcoin (BTC) è “oro digitale” ed Ethereum (ETH) è un “computer digitale decentralizzato”, e queste proprietà, insieme alla loro età e al livello di decentralizzazione, sono il motivo per cui sono le prime 2 criptovalute in termini di utilizzo e capitalizzazione di mercato. Questo li rende entrambi un posto solido dove detenere ingenti somme di denaro. Pertanto se state pensando come comprare criptovalute questo articolo potrebbe fare al caso vostro.

Oggi si sta parlando tanto di questo Orbeon Protocol (ORBN), fondato da un team con sede nel Regno Unito che proviene dal mondo della grande tecnologia e della finanza tradizionale. I fondatori hanno visto una lacuna nel mercato quando si trattava di investire in startup e imprese in fase iniziale. Tradizionalmente, gli investitori al dettaglio possono sostenere un prodotto o un marchio solo se decide di quotarsi in borsa. Le nuove imprese tendono a fare affidamento sulle banche che sono riluttanti a investire i loro soldi nelle PMI, anche se avvicinate da modelli di business ben ponderati e redditizi e da team esperti.

Poiché ci sono molti bluff e problematiche, nel mondo delle criptovalute, il protocollo Orbeon (ORBN) aiuterà gli investitori a evitarlo utilizzando diversi metodi. Innanzitutto c’è il processo di verifica. In secondo luogo, il team di Orbeon Protocol (ORBN) è stato sottoposto a KYC da Coinsult, dimostrando che si tratta di persone reali che operano da un ufficio. In terzo luogo, i loro contratti intelligenti sono stati verificati da Solid Proof e otterranno anche un audit Certik. Questo è importante perché un altro metodo di sicurezza risiede negli stessi NFT. Contengono un contratto intelligente che rimborserà automaticamente gli acquirenti se un progetto non riesce a raggiungere il suo obiettivo di finanziamento, proteggendo la loro comunità da progetti sottofinanziati. Infine, i token ORBN del team Orbeon Protocol (ORBN) sono bloccati per un anno e i pool di liquidità sono bloccati da 10 anni, a dimostrazione dell’impegno del team nei confronti del progetto.

Nonostante le numerose catastrofi verificatesi nell’industria delle criptovalute nell’ultimo anno, la domanda di criptovalute da parte degli investitori australiani è forte. Chainalysis classifica l’Australia al 40° posto a livello globale per adozione di criptovalute e si prevede che più di un milione di australiani includeranno criptovalute nelle loro dichiarazioni dei redditi solo per l’anno finanziario 2021-22, secondo Roy Morgan Research. Molti di questi australiani sceglieranno di detenere le proprie criptovalute su uno scambio australiano o internazionale. Gli eventi dell’anno scorso hanno sollevato preoccupazioni su questi scambi centralizzati e sulla loro gestione dei fondi degli utenti, dopo che uno dei presunti fari del settore, FTX, è crollato in modo spettacolare, portando con sé le armi locali, FTX Australia e FTX Express.

Le conseguenze del crollo dell’FTX sono state avvertite in lungo e in largo. Non solo decine di migliaia di creditori australiani sono rimaste di tasca propria, ma, a dicembre, anche l’exchange locale Digital Surge è entrato in amministrazione controllata con più della metà dei suoi asset esposti a FTX. Al di là delle cadute pubbliche, il crollo di FTX ha generato un senso di disagio e incertezza. Mentre alcuni australiani opteranno senza dubbio per metodi di archiviazione alternativi, molti sceglieranno di mantenere le proprie criptovalute negli exchange. Per quegli australiani, non è mai stato così importante capire cosa cercare in uno scambio e come valutare il numero crescente di scambi offerti agli investitori. È importante ricordare che, nel volatile mondo delle criptovalute, nulla è certo, ma qualcosa presumibilmente sta già bollendo in pentola e il 2023 potrebbe essere l’anno delle criptovalute, in termini di investimenti ad alto rischio su cui intervenire e speculare. Notizie come quella che riguarda il cosiddetto Britcoin inglese, sono proprio quel tipo di informazioni che ci danno la dimensione di quello che potrebbe avvenire da qui a breve per il mercato delle criptovalute durante i prossimi mesi.